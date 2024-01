Ulica Gdańska w Koszalinie jak pułapka na auta. Kolejne sygnały kierowców [ZDJĘCIA]

Tłumaczy się też z problemu z oświetleniem tego odcinka drogi: - Problem jest ciągle nierozwiązany. Szukamy uszkodzenia kabla zasilającego latarnie. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się przywrócić oświetlenie - wyjaśnia. - Raz jeszcze apelujemy do kierowców by przestrzegali ograniczenia prędkości na tym odcinku. Przypominamy, że stoją tu znali ograniczające prędkość do 40 i do 20 kilometrów na godzinę.

Na razie w planach na najbliższe miesiące nie ma kompleksowego remontu tego odcinka drogi.