Trzecia Droga podsumowuje kampanię wyborczą w Koszalinie [WIDEO]

- To była bardzo ciekawa kampania wyborcza, w której niemal zawsze przewijało się hasło, że potrzeba więcej pieniędzy na region koszaliński, który nie był do tej pory rozpieszczany - mówił Roman Biłas. Zapowiedział, że dla niego, jako radnego wojewódzkiego, będzie to priorytetem. Wtórował mu Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina, kandydat na radnego miejskiego. - Współpraca samorządu wojewódzkiego i miejskiego to podstawa, będziemy wspólnie pilnować interesu Koszalina - dodał.