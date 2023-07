Turniej koszykówki ulicznej Trio Basket Koszalin za nami [WIDEO]

Gościem specjalnym tegorocznej edycji Trio Basket Koszalin będzie Piotr "Grabo" Grabowski - zwycięzca niedawnego konkursu wsadów w ramach Mistrzostw Świata FIBA 3x3, które odbyły się w Wiedniu.

- To była niezwykle gorąca edycja trio basket Koszalin. Wszystko to za sprawą fantastycznego, wysokiego poziomu sportowego, ale także za sprawą tego niezwykle gorącego dnia w roku, momentami mieliśmy na betonie na tartanie około 40 stopni Celsjusza. Ale streetballowcy to prawdziwi fighterzy - powiedział nam Damian Zydel, organizator TRIO Basket w Koszalinie.

- Tak naprawdę oprócz tego, że mamy spalone twarze i czoła jesteśmy zmęczeni na maksa, pogoda dała nam jednak takiego porządnego kopa, takiej pozytywnej energii. Zresztą wystarczy spojrzeć co się dzieje za moimi plecami: tłumy na sportowej dolinie to dowód na to, że jako stowarzyszenie wykonujemy naprawdę - ja i cała moja ekipa - fantastyczną robotę i Koszalin raz w roku ma u siebie święto koszykówki ulicznej i polskiego rapu - dodaje Damian Zydel. - Mieliśmy w tym roku 40 drużyn. Ciekawostką jest, że mieliśmy nawet zawodnika z Afryki, który powiedział ze to fantastyczny event i chce tu przyjeżdżać w kolejnych latach. Mieliśmy też jedną drużynę z Ukrainy oraz z dosłownie z całej Polski. Bo to było nasze marzenie, żeby o naszej imprezie, naszym turnieju, mieście mówiło sie w całym kraju.