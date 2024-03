Tydzień Matematyki w koszalińskim Ekonomie. Atrakcji nie brakuje [ZDJĘCIA]

- To już 10. edycja naszego wydarzenia, przygotowaliśmy sporo atrakcji i nowych przedsięwzięć - powiedział Szymon Konefał, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

- Tydzień Matematyki to nie tylko tradycja naszej szkoły, ale też szkół partnerskich. To inicjatywa, dzięki której chcemy przełamać negatywne stereotypy narosłe wokół tego przedmiotu. Pokazujemy, że matematyki można uczyć inaczej, ciekawiej, przystępniej. To nasz cel nadrzędny. Zauważamy, że z rok na rok wzrasta nam liczba chętnych do uczestnictwa w konkursach. Organizujemy je także w formule popularnego programu "Jeden z dziesięciu". Do tego gry, zabawy, a nawet warsztaty kulinarne pod nazwą Matematyka w gastronomii. We wtorek w murach naszej placówki pojawią się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszenia Księgowych, w których to występuje matematyka stosowana. Chcemy pokazać tym samym, jak elementy tego przedmiotu wyglądają w życiu codziennym. Na środę zaplanowaliśmy mecze matematyczne koszalińskich techników czy turniej szachowy. Czwartek, 14 marca, to Dzień Liczby Pi. Magiczna data. I będzie związany z nią konkurs polegający na podaniu z pamięci jak najwięcej liczb po przecinku. Uczniowie potrafią zapamiętać ich setki, a nawet przekraczać barierę dwóch tysięcy, co jest naprawdę niesamowite - dodał Szymon Konefał.