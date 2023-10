Spotkania młodzieży z kulturą średniowiecza w koszalińskim Ekonomie [ZDJĘCIA]

- Wpadliśmy na pomysł zorganizowania takiej imprezy, by dzień w szkole był po prostu ciekawszy - przyznał Szymon Konefał, dyrektor koszalińskiego Ekonoma.

- Okres szkoły średniej ma być tym czasem, w którym można rozszerzyć horyzonty. To też kolejna okazja, by zdobyć doświadczenie w pisaniu projektów przez naszych nauczycieli. Wciąż szukamy takich ścieżek, które pokazywałyby, że można inaczej przekazywać wiedzę, ciekawostki. W tym akurat wypadku wracamy do natury, do ekologii. Dużo się teraz o tym mówi, a w trakcie spotkań młodzieży z kulturą średniowiecza można było między innymi poznać tajniki ziołolecznictwa. Oprócz Programu Społecznik korzystamy także z programów organizowanych przez Fundusz Ochrony Środowiska, czy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - podsumował Szymon Konefał.