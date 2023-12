Uczniowskie wygłupy czy szkolna przemoc? Sprawę zgłoszono na policję

Jak zaznacza Ewa Kroll, zajście nie wynikało z konfliktu między uczniami polskimi i ukraińskimi. - Był to głupi wybryk, którego konsekwencji nie przewidział sprawca, a który później został wykorzystany do nakręcenia w mediach spirali nienawiści. Całe zajście jest w trakcie wyjaśniania na płaszczyźnie wewnątrzszkolnej, wychowawczej. Swoje postępowanie prowadzi także policja. Uczniowie za niewłaściwe zachowanie otrzymali karę wynikającą ze statutu szkoły. Sprawę traktujemy priorytetowo dlatego zorganizowaliśmy spotkania z psychologami oraz funkcjonariuszami policji - podsumowała.

Do zdarzenia miało dojść w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie, czyli popularnej Budowlance. Jeden z chłopców miał być przypalony zapalniczką przez ucznia z tej samej klasy, pochodzącego z Ukrainy. To nie jedyny incydent, który zgłoszono na policję, bowiem matka jednego z uczniów poinformowała o pobiciu jej syna. Sprawcą miała być osoba dorosła w ramach odwetu za podpalenie.

Jakie kroki podjęto jeszcze w szkole, prócz współpracy ze służbami? Prowadzone są zajęcia z uczniami o hejcie, o przemocy i o tym, że krzywdę można wyrządzić drugiej osobie także w internecie, na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych. Równocześnie przeprowadzane są spotkania z mediatorem i uczniami z klasy, w której zaistniał konflikt oraz ich rodzicami.

- Potwierdzamy, że zajmujemy się sprawą pobicia oraz podpalenia w Budowlance - powiedziała nam Izabela Sreberska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że to był konflikt wewnątrzklasowy, między uczniami, z których jeden miał zostać skrzywdzony. I powiedział o wszystkim ojcu. Ten przyszedł pod szkołę, ale nie był sam, bo przyprowadził ze sobą znajomego. Doszło do wymiany zdań między uczniem, a dwójką dorosłych. Drugiemu mężczyźnie, koledze ojca, puściły nerwy i uderzył chłopaka. Na razie przesłuchujemy wszystkie strony konfliktu. Będziemy też rozmawiać z uczniami. Nikt jeszcze nie został zatrzymany. Zbieramy wszystkie materiały dowodowe, które przekażemy do sądu rodzinnego - dodała.