Uwaga kierowcy! Fatalne warunki na drogach. Służby apelują o ostrożność

Większość zgłoszeń to połamane drzewa, konary, zerwane dachy, elewacje. Jest też kilka sygnałów o zerwanych kablach energetycznych.

Wszystko wskazuje na to, że dla służb to będzie pracowita noc.

***

Uwaga kierowcy! Na drodze S6 w okolicach miejscowości Dobre, na pasie w stronę Koszalina samochód wjechał do rowu. Mogą występować lokalne utrudnienia.

***

W okolicach miejscowości Głodowa na drodze S11 samochód uderzył w barierki. Występują utrudnienia. Służby apelują o ostrożną jazdę.

***

Pociąg uszkodził sieć trakcyjną w okolicach Malechowa. Pociągi w stronę Koszalina i Kołobrzegu dojadą ze sporym opóźnieniem. Na miejscu pracują służby.

***

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w całym województwie zachodniopomorskim. Wiatr może wiać w porywach do 100 km/h, a w powiatach: białogardzkim, gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, a także w Koszalinie i w Świnoujściu - do 115 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 19 w piątek.