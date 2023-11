Uwaga kierowcy! Trudne warunki na drogach w regionie koszalińskim [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Sytuacja jest trudna. Padający śnieg ogranicza widoczność. Nawierzchnia jest mokra, a rano też zmrożona, co sprawia, że wydłuża się droga hamowania — mówi Monika Kosiec.

- W takich warunkach musimy pamiętać o tym, by zdjąć nogę z gazu, by zachowywać większe odstępy między autami. Jeśli ktoś jeszcze nie wymienił opon na zimowe to najwyższa pora to zrobić!

To, że policja nie ma dokładnych danych na temat kolizji drogowych to efekt tego, że wielu kierowców nie wzywa policji. Powód? Obecnie minimalny mandat za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym wynosi aż 1000 zł. I to właśnie w przypadku kolizji, czyli w sytuacji, kiedy nikt nie został poszkodowany. Do tego dochodzi kara za wykroczenie, które doprowadziło do stłuczki. A to wyniesie następne kilkaset złotych.