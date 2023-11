Opady śniegu w Koszalinie i regionie. Uważajmy na drogach - apelują policjanci

PILNE Samochód z ludźmi wpadł do Odry we Wrocławiu! Auto zatonęło (ZDJĘCIA)

We wtorkowy wieczór samochód osobowy marki BMW z dwiema młodymi osobami wpadł z wysokiego nabrzeża do Odry we Wrocławiu. Samochód zatonął w głębokiej, lodowatej...