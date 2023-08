Uwaga, kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na wiadukcie w ciągu ul. Władysława IV w Koszalinie

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie podaje, że w związku z zakończeniem prac związanych z nawierzchnią na wiadukcie w ciągu ul. Władysława IV – w dniu 31 sierpnia 2023 r. w godzinach wieczornych – Wykonawca remontu – firma MARBRO Sp. z o.o. – wprowadzi zmianę do czasowej organizacji ruchu:

Jednocześnie informujemy, że pomimo udostępnienia ruchu “na górze” wiaduktu, cały czas prowadzone są prace remontowe “pod wiaduktem”!

Mapka z nową organizacją ruchu w ciągu ul. Władysława IV w Koszalinie ZDiT

Przypomnijmy, wartość robót to boisko 6,5 mln złotych, w tym blisko 4,9 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a reszta to wkład własny miasta Koszalin. Remont był konieczny ze względu na fatalny stan obiektu.