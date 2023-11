Uwaga polowanie! Jak się zachować, gdy zobaczymy taką tabliczkę? W regionie rozpoczął się okres polowań zbiorowych

- Obowiązek ustawienia tablic informacyjnych z napisem "Uwaga Polowanie" i o określonym wzorze, wynika z ministerialnych rozporządzeń i spoczywa na organizatorze polowania, czyli dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Aktualnie przypada główny okres polowań zbiorowych w myśliwskim kalendarzu, dlatego jest ich dość dużo. 3 listopada wspominaliśmy św. Huberta - patrona myśliwych, tradycją myśliwską jest wtedy organizowanie w okolicy tej daty uroczystego polowania. A wracając do tablic, są one umieszczane w obrębie terenu, gdzie zostanie przeprowadzone w danym dniu polowanie.

- Założyć kamizelkę kuloodporną, hełm, a może paść na ziemię i czekać? To oczywiście żarty, ale zaczął się okres polowań zbiorowych i takich tablic, ostrzegających właśnie o przeprowadzanym polowaniu, pojawiło się sporo w regionie. Nie wszyscy jednak wiedzą jak się wtedy zachować. Co więc zrobić, gdy na taką tablicę się natkniemy?

- Niewielkie, ale owszem, istnieje. Tak jak w ruchu drogowym, jeśli wszyscy uczestnicy jadą zgodnie z przepisami, to nic nie powinno nam się przydarzyć. Jeśli więc teren polowania jest zabezpieczony, myśliwi i ewentualne osoby postronne respektują odpowiednio zasady zachowania, to również nic nie powinno się zdarzyć. Może jednak zawsze dojść do jakichś odstępstw...

- To, że natrafimy na taką tablicę przy chodniku, jest mało prawdopodobne. Owszem, jest to możliwe, gdzieś z dala od zabudowań, ale generalnie tablice są ustawiane np. przy drogach i parkingach leśnych, czy w obrębie terenów rolniczych. Podkreślam, ustawianie tablic na terenie obwodu łowieckiego ma na celu dbanie o bezpieczeństwo osób nie będących uczestnikami przeprowadzanego polowania. Ale ta tablica, to również pewna forma prośby z naszej strony, by jednak na teren polowania nie wchodzić.

- Czyli jednak lepiej do lasu nie wchodzić.

- My, myśliwi, mamy wielką prośbę, żeby na ten jeden dzień na teren polowania nie wchodzić. Na stronach internetowych poszczególnych samorządów jest przygotowany spis planowanych do przeprowadzenia polowań i miejsc, w których będą się odbywały. Warto jest, planując wyjazd do lasu, wcześniej to sobie rozpoznać i uwzględnić. Podkreślam jednak, że potencjalne zagrożenie istnieje - tak jak w wielu innych przypadkach - pomimo respektowania przez myśliwych, licznych przepisów z zakresu zachowania warunków bezpieczeństwa na polowaniu.

- Rozpoczął się okres polowań zbiorowych, ale wciąż jeszcze w lasach jest sporo amatorów runa leśnego.

- Tak, mamy ewidentnie przedłużony okres grzybobrania, w lasach pomimo listopada wciąż występują licznie grzyby, więc i ludzi jest rzeczywiście sporo. Dlatego właśnie, jeśli zauważymy tablice "Uwaga Polowanie", starajmy się unikać tej części lasu. My, myśliwi, mamy szereg przepisów i warunków do spełnienia, podczas wykonywania polowania, a sama świadomość wystąpienia zdarzeń trudnych do przewidzenia podczas polowania dodatkowo motywuje nas do zachowania szczególnej ostrożności. O zachowaniu warunków bezpieczeństwa na polowaniu moglibyśmy mówić jeszcze długo, jeśli mamy to przedstawić w pigułce, to myślę, że najważniejszy przekaz został wypowiedziany: dla własnego bezpieczeństwa unikajmy terenu, na którym prowadzone jest polowanie.