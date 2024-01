Wyborcza rewolucja w gminie Połczyn-Zdrój. Radni idą do sądu

Patrycja Wysoczańska, dyrektor koszalińskiej delegatury Państwowej Komisji Wyborczej, wyjaśnia, że zmian w delegaturze jest znacznie więcej i wynikają one z analizy komisarza wyborczego, aby podział na okręgi w gminach był zgodny z kodeksem wyborczym.

Takie postanowienie to norma, ale tym razem zmian jest sporo. Będą nowe granice i siedziby komisji wyborczych. Wiadomo, że nadal (tak stanowi prawo w gminach tej wielkości) radni będą wyłaniani w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych, na jakie podzielono gminę Połczyn. Sęk w tym, że teraz często w nieco innych okręgach, co wywołało oburzenie w połczyńskim ratuszu.

W poniedziałek (15 stycznia) połczyńscy radni po raz drugi w ciągu ostatnich dni zebrali się na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej. Tym razem, aby podjąć uchwalę o zaskarżeniu do sądu administracyjnego postanowienia o podziale gminy na okręgi wyborcze w zbliżających się (7 kwietnia) wyborach samorządowych.

- W wypadku gminy Połczyn-Zdrój zachodzą dwie przesłanki do zmian – nasza rozmówczyni dodaje, że w wypadku dwóch okręgów, które mogły być samodzielne, dołączono inne sołectwa.

Ponadto były trzy przypadki, że okręg tworzyły sołectwa, które ze sobą nie sąsiadują.

- Radni niepotrzebnie wprowadzają niepokój wśród mieszkańców, wprowadzają ich w błąd utwierdzając, że okręg jest tożsamy z obwodem głosowania, czyli miejscem, w którym głosujemy – mówi pani dyrektor.

- Oczywiście, może tak być, ale nie jest to regułą i proponowane zmiany zmierzają do tego, aby podział był zgodny z przepisami.

– To są zmiany na ostatnią chwilę, na dodatek robione na kolanie – burmistrz Połczyna Sebastian Witek mówi, że projekt postanowienia otrzymali po godzinach urzędowania, ale mimo to w ciągu kilkunastu godzin do niego się odniesiono.