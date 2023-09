Uważajcie na oszustów! Mieszkaniec powiatu sławieńskiego stracił ponad 100 tys. zł

Ofiarą takiego właśnie oszustwa padł 72-letni mieszkaniec powiatu sławieńskiego. Mężczyzna stracił ponad 107 tysięcy złotych.

- Mężczyzna na jednym z portali społecznościowych znalazł ogłoszenie dotyczące możliwości szybkiego zarobku na giełdzie internetowej. Zaciekawiony ofertą wypełnił formularz kontaktowy podając swoje dane z numerem telefonu. Po około pół godzinie zadzwoniła do niego kobieta, która miała mówić z obcym akcentem. Konsultantka poinformowała mężczyznę, iż aby rozpocząć inwestycję należy dokonać wpłaty 900 złotych na wskazane konto na poczet przyszłych inwestycji. Kobieta przekierowała mężczyznę do rzekomej księgowej, która wskazała numer konta do wpłaty i poinformowała, że niebawem skontaktuje się z nim manager. Poszkodowany przelał wymaganą kwotę 900 złotych - informuje asp. szt. Kinga Warczak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.