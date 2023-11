V Przegląd Kina Ukraińskiego w Koszalinie i regionie. Pierwsze projekcje już 14 listopada

Co zobaczymy?

"Mamaj" (ukr. Мамай) to ukraiński film fabularny w reżyserii Ołesia Sanina zrealizowany w 2003 roku na zlecenie ukraińskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki (obecnie Ministerstwo Kultury i Sportu). Film tak w samym tytule, jak i w wątku fabularnym zawiera odniesienia do tradycji ludowej ukraińskiej i tatarskiej. W tradycji ukraińskiej XVI-XIX wieku występuje postać Kozaka Mamaja. Natomiast w tradycji tatarskiej Mamaj to imię słynnego przywódcy Złotej Ordy z XVI wieku. Podobnie fabuła osnuta została na podaniach zaczerpniętych z obu kultur, ukraińskiej i Tatarów krymskich. Tematyka wpisuje się też w tematykę romansów w stylu Romea i Julii.

Film jest parabolą ideałów bohaterskich i walki o wolność. Reżyser połączył ze sobą w linii fabularnej filmu dwa wątki literatury ludowej. Pierwszy to ukraińska Duma o trzech braciach azowskich z XVI wieku. Drugi – tatarska Pieśń derwisza o trzech walecznych Mamelukach. Akcja filmu rozgrywa się na rozległych stepach ukraińskich na pograniczu Krymu, gdzie ścierają się ze sobą ludy koczownicze i osiadłe. Trzech braci, służących w trzech różnych armiach, rzuca służbę wojskową, usłyszawszy płacz Złotej Pieśniowej Niani. Jak głosi tatarska legenda, kiedy niania trafia w obce ręce, Tatarzy tracą siłę, ich naród się rozpada i przerywa się linia rodu. Uciekającego najmłodszego brata Mamaja znajduje na stepie piękna Tatarka imieniem Omaj i ratuje go od śmierci. Młodzi zakochują się w sobie, niepomni na wielowiekową nienawiść między obu nacjami. W 2004 roku film był oficjalnym kandydatem Ukrainy do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.