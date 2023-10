Weekend w Koszalinie. Wiemy gdzie i na co warto się wybrać

W sobotę koszaliński Teatr Muzyczny Adria zaprasza na widowisko Michael Jackson SHOW, czyli piosenki króla popu od czasów Jackson 5 po ostatnie wydane utwory. Usłyszymy największe hity "Billie Jean", "Bad, "The Way You Make Me Feel", "Human Nature", "Man In The Mirror", "Black or White", "Thriller", "Smooth Criminal" i wiele wiele innych.Reżyserią i choreografią tego niesamowitego wydarzenia zajmie się Kacper Wojcieszek zwycięzca w konkursie "Tańczyć jak Michael Jackson", organizowanym przez TV POLSAT w sylwestrową noc 2009/2010. Początek o godzinie 18.