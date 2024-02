W ciągu dwóch dni policjanci z Koszalina zatrzymali sześć poszukiwanych osób

W ciągu dwóch dni policjanci ustalili miejsca pobytu sześciu osób, które uchylały się od odbycia zasądzonej kary. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 43 do 63 lat. Podstawami do zatrzymania były nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego oraz list gończy.

- Osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie, zawsze musi się liczyć z konsekwencjami. Koszalińscy policjanci codziennie w ramach swoich obowiązków kontrolują i sprawdzają miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu - podkreśla Izabela Sreberska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Policjanci przypominają, że odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto pomaga przestępcy w uniknięciu zasądzonej kary. Osoba, która ukrywa osobę poszukiwaną podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat.