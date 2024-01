W Koszalinie pojawiły się nowe przystanki autobusowe. Nie wszystkim to się podoba

Trzy nowe przystanki koszalińskiej komunikacji miejskiej zlokalizowano przy ulicy Połczyńskiej (Targowisko 01 i 02) - w pobliżu targowiska i siedziby Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, przy ulicy Grabskiego (nowe przystanki to Rondo Nila 01 i Rondo Nila 02) oraz tuż przy katedrze. I to głównie ten ostatni przystanek budzi emocje. Wszak dokładnie w tym samym miejscu zlokalizowany jest postój taksówek.

- Nikt nas o tym nie informował, dowiedzieliśmy się po fakcie, gdy już ustawiono znak, rozkład jazdy i ławkę - potwierdzają kierowcy taxi na tym postoju . - I pomysł, by był tu przystanek autobusowy, uważamy za co najmniej kiepski. Przecież kawałek dalej, jadąc w kierunku dawnego Empiku, jest przystanek. Do tego będzie tu za ciasno, jeśli postój będzie pełen taksówek - a tak się zdarza, a do tego wjedzie autobus przegubowy. I wtedy co, będziemy karani mandatami za niezachowanie należytego odstępu? Autobusy dopiero zaczęły się tu zatrzymywać, zobaczymy w tym tygodniu, czy dojdzie do jakichś zdarzeń i czy ten pomysł się sprawdzi. Ale na tę chwilę w ogóle tego nie widzimy - słyszmy od nie kryjących wątpliwości taksówkarzy.

Zmiany kursów i nowe przystanki argumentowane są zapotrzebowaniem. Na podstawie badań potoków pasażerów w MZK ustalono, że takie rozwiązania należało wprowadzić, co nie znaczy, że w przyszłości nie dojdzie do kolejnych korekt. Wszystko zależy od pasażerów. Od tego, jakimi liniami jeżdżą, o jakich porach i z jaką częstotliwością. Pojawia się też pytanie, po co tak dużo zagęszczenie przystanków w centrum? Okazuje się, że przystanki w centrum miasta, czyli w najbardziej zurbanizowanym terenie, powinny być co 300-500 metrów, jak wyjaśniają w ZDiT. Odległość pomiędzy przystankami Dworzec PKS 02, a Rynek Staromiejski 02 wynosiła 700 metrów. Stąd decyzja o dodaniu kolejnego miejsca zatrzymania autobusów.

Do linii nr 2 włączone zostały nowe przystanki (Katedra 02, Rondo Nila 01 i 02, Zakład Karny 03), a przypadku linii nr 3 wybrane kursy przedłużono do Niekłonic Wsi (trzy pary kursów w dni powszednie). Nowy przystanek - Katedra 02 - został włączony do linii nr 6, 10 i 11.

Jeśli chodzi o linię nr 8, to tutaj nastąpiło przedłużenie pary kursów do i z Bonina w dni powszednie (12:39 z Chałubińskiego, 13:22 z Bonina) oraz włączenie nowego przystanku - Katedra 02. Nowych przystanków (Targowisko 01 i 02) doczekała się także linia nr 9. Nowe godziny odjazdu kursu z Os. Morskie (z 05:38 na 05:43) oraz włącznie nowego przystanku (Katedra 02) otrzymała zaś linia nr 14.

Dodatkowa para kursów (po godzinie 16:00 do i z Świeszyna w dni powszednie) oraz korekta godziny odjazdu porannego kursu ze Świeszyna w dni powszednie (z 5:00 na 5:02), korekta godziny odjazdu kursu z Żytniej w niedziele (z 17:22 na 17:08) i przedłużenie go do Dworca PKP oraz włączenie nowych przystanków (Katedra 02, Targowisko 01 i 02) - to zmiany związane z kursowaniem autobusów linii nr 19. Ponadto jeden z przystanków obsługiwanych przez linię nr 12, tj. Wydmowa (tymczasowy) otrzymał nową nazwą. Teraz będzie to Os. Morskie 01.