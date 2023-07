W Koszalinie to II LO im. Wł. Broniewskiego było najchętniej wybieraną przez uczniów szkołą średnią

Wszystko dlatego, że do piątku 21 lipca do godziny 10.00 należało złożyć potwierdzenie woli oraz oryginały dokumentów w wybranej szkole. Dopiero wówczas kandydatura danego ucznia zostanie zatwierdzona. Stąd na listach może dojść do przetasowań, wszak absolwenci klas ósmych składali papiery do różnych szkół. Część zostanie w placówce pierwszego wyboru, część będzie szukać miejsca gdzie indziej.

Jakie szkoły cieszyły się w Koszalinie największym zainteresowaniem? Podobnie jak przed rokiem, wśród liceów pierwszym wyborem było II LO im. Wł. Broniewskiego, a następnie I LO im. St. Dubois. Jeśli chodzi o technika, to najchętniej kandydaci rekrutowali się do Ekonoma (Zespół Szkół nr 1) oraz do Elektronika (ZS 9).

Zdecydowana większość kandydatów pochodziła z Koszalina (1290 osób) i z powiatu koszalińskiego (683), ale nie brakowało też chętnych z innych regionów, jak choćby z powiatu białogardzkiego (138 absolwentów klas ósmych z tego terenu chce się uczyć w Koszalinie), sławieńskiego (152), świdwińskiego (28), kołobrzeskiego (31) i drawskiego (16).