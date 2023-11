W Koszalinie trwa akcja "podaruj ptakom karmnik"

- Karmniki i budki udało nam sie kupić dzieki grantowi z naszej centrali. W sumie na ten cel otrzymaliśmy 7 tysięcy złotych - zdradza Bogumiła Tiece z koszalińskiego TOnZz.

Towarzystwo chce by budki i karmniki trafiły w różne lokalizacje, dlatego zaprasza chętnych do siedziby Rady Osiedla Bukowe przy ul. Bukowej 19 (w godz. 10.00 - 11.30 - do wyczerpania zapasów). - Co roku wuosną rozdajemy budki lęgowe. Zainyteresowanie jest duże. Liczymy, że tak będzie i tym razem - mówi.