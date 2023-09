W Koszalinie zapadł wyrok za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem 86-latki z Kołobrzegu

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej kwotę 10 tys. zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zwolnił go od kosztów sądowych, w tym od opłaty.

Wobec oskarżonego został orzeczony 10-letni zakaz kontaktowania się wszelkimi sposobami z pokrzywdzoną oraz 10-letni zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 m począwszy od uprawomocnienia się wyroku.

39-letni Patryk M. z Kołobrzegu odpowie za gwałt dokonany ze szczególnym okrucieństwem na 86-letniej kobiecie. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

Uzasadnienie orzeczenia, jak również cały proces, który rozpoczął się 30 maja br., toczył się z wyłączeniem jawności. Przesłanką do takiej decyzji, na co wskazywała sędzia Dorau-Cichoń na pierwszym terminie rozprawy, była obawa o naruszenie dobrych obyczajów, interesu prywatnego zarówno pokrzywdzonej, jak i oskarżonego. Sędzia wzięła także pod uwagę planowane ujawnienie, na co wskazał oskarżyciel publiczny „drastycznych okoliczności” zdarzenia oraz szczegółów dotyczących stanu zdrowia oskarżonego. Wyłączenia jawności procesu chciały obie strony postępowania.

Do gwałtu 86-letniej wówczas mieszkanki Kołobrzegu doszło 17 maja 2022 r. Pokrzywdzona została także pobita i ze złamaniem dwóch żeber oraz licznymi, ale niezagrażającymi życiu, obrażeniami nóg i głowy trafiła do szpitala, w którym dochodziła do zdrowia.