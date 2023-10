W koszalińskim przedszkolu rozmawiali o cieple i ekologii [ZDJĘCIA]

- Gdy ciepło systemowe u nas zagości, to planeta Ziemia będzie pełna radości - wybrzmiało w koszalińskiej placówce. Skierowana dla najmłodszych ogólnopolska akcja pod nazwą Lekcje ciepła jest jednym z elementów ekologicznego dnia przedszkolaków i odbywa się w ramach programu edukacyjnego, który ma uwrażliwić dzieci na kwestie ekologii. Głównym celem ogrzewania zrównoważonego, nastawionego na ekologię, jest bowiem jak największa kontrola nad poziomem emisji zanieczyszczeń do środowiska i pozwalająca ograniczyć je do minimum.