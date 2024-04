W połczyńskiej przestrzeni publicznej pojawiły się miniaturowe rzeźby sukienników [ZDJĘCIA]

Konkurs na rzeźby sukienników rozstrzygnięto w Połczynie-Zdroju już ponad rok temu. Komisja konkursowa z 14 projektów wybrała koncepcję Damiana Wawrzyniaka z okolic Strzelna. - Wybrany projekt najwierniej oddaje ducha konkursu, łącząc walory historyczne, poznawcze i artystyczne – czytamy w uzasadnieniu. - W pracy zachwyca także ilość detali oraz wymowność i uniwersalizm symboliki.

Połczyński ratusz zlecił na razie wykonanie trzech rzeźb (kolejnych pięć przewidziano do realizacji w roku następnym), które zainstalowane będą w różnych charakterystycznych miejscach. W ten sposób powstanie interesujący szlak spacerowy dla turystów i kuracjuszy. I właśnie pierwsze z nich pojawiły się w parku zdrojowym, koło tzw. źródełka i w centrum miasta na tzw. Starym Szlaku Solnym.

A skąd wzięła się postać sukiennika? Zgodnie z legendą w ostatnim dniu Zielonych Świątek połczyński sukiennik (miasto zanim zostało sanatorium słynęło z produkcji sukien) wyruszył na spacer. Chciał się ogrzać na słońcu i obejrzeć nowe źródło, o którym wieść dotarła do miasta. Gdy stanął nad strumieniem, zaczerpnął wody źródlanej i napił się. Pijąc wodę z dłoni przy okazji przemył chore oczy, a że nie grzeszył zgrabnością, wpadł chorą stopą do błota. Jak czytamy w przewodniku po Połczynie autorstwa Tadeusza Garczyńskiego, już w drodze powrotnej do domu i później w nocy spocił się mocno, a nazajutrz odczuł widoczną poprawę schorzałych oczu i nogi. Zachęcił więc do wyprawy nad źródełko swojego gospodarza, rajcę miejskiego, który tak dalece zapadł piersiową chorobę, że w przeciągu czterech tygodni zjadł zaledwie kromkę chleba. Rajca posłuchał i ruszył wraz z synem do źródła. Drogę powrotną odbyli już bez odpoczynku, a rajca zjadł pono tego wieczoru całego kuraka, no i ozdrowiał. I tak odkryto leczniczą moc połczyńskiej borowiny i wód.