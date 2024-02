W sieci nikt nie jest bezpieczny. Szkolenie ku przestrodze w Politechnice Koszalińskiej

Podczas spotkania z licealistami mowa była o tym, gdzie i komu udostępniamy informacje. Gdzie się logujemy, co przekazujemy. - Trzeba się pilnować, obserwować i starać się dostrzec intencje innych. Dobre kłamstwo zawiera prawdę a dobry oszust wie jak to wykorzystać. Dobry oszust potrafi manipulować innymi, zna różne techniki psychologiczne - mówił Marek Górka.

- Każdy z nas jest narażony na oszustwa internetowe - przestrzegał dr hab. Marek Górka, prof. PK i organizator wydarzenia. - Dziś cyberbezpieczeństwo to wszystko to, czego nie słyszymy w mediach. Dopiero, gdy coś się dzieje, gdy dojdzie do tragedii, to pojawia się informacja. A codzienność przynosi mnóstwo dramatycznych sytuacji, których skutków jeszcze nie poznaliśmy - dodał wykładowca, podkreślając, że 30 procent z nas doświadczyło hejtu, mowy nienawiści w internecie. Skala problemu jest więc duża.

- Tego typu spotkania są potrzebne, żeby wiedzieć jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji - powiedziała nam Julia z VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie. - Jeśli kontaktuję się z kimś przed internet, najpierw upewniam się, kim jest dana osoba, czy faktycznie jest tym człowiekiem, za którego się podaje. A jeśli kogoś nie znam, to unikam takich rozmów. I w domu, i w szkole rozmawiamy o tym, jakie zagrożenia niesie za sobą internet i udostępnianie informacji. A przykre sytuacje niestety się zdarzają. Moja koleżanka zetknęła się z hejtem. Trzeba wielu ludziom przypominać, by mieli dystans do treści zawartych w sieci oraz - zanim napiszą coś głupiego - by to przemyśleli. Bo konsekwencje mogą być naprawdę groźne. Osoba, do której kierowany jest hejt, może sobie z tym nie poradzić - podsumowała uczennica.