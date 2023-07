W wakacje pechowców nie brakuje. Do szpitala w Koszalinie trafiło blisko 6 tys. osób

Blisko 6 tysięcy pacjentów przez pierwszy wakacyjny miesiąc przyjął Szpital Wojewódzki w Koszalinie w SOR oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, wśród nich około dwa tysiące to najmłodsi (mniej więcej po tysiąc w SOR dziecięcym i w Izbie Przyjęć oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej dla dzieci i młodzieży).

W okresie upałów, które w pierwszej części sezonu zapanowały nad Bałtykiem, część zgłoszeń ze strony dorosłych pacjentów, dotyczyła udarów słonecznych spowodowanych zbyt długim przebywaniem na słońcu, ale też były to zgłoszenia ze strony starszych osób, które mimo ostrzeżeń, wychodziły na zewnątrz, gdzie panowały wysokie temperatury.

- To także zgłoszenia typu „wpadło mi coś do oka”, m.in. w przypadku turystów wypoczywających na plaży, którzy szukali pomocy w SOR po zatarciu oczu po użyciu kremu do opalania albo z powodu piasku, który dostał się do oka – wymienia Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego szpitala.