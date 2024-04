Wakacje kredytowe przedłużone. Zmiana zasad w 2024 roku. Oto zasady nowego programu. Wakacje kredytowe nie dla wszystkich 27.04.2024

Rada Ministrów 5 marca przyjęła projekt ustawy, który przedłuża wakacje kredytowe w 2024 roku. Zmianie ulegną również kryteria naboru do nowego programu. Dodatkowo, również w programie pomocy rządowej zaszły pewne zmiany. Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca 2024 r. Sprawdź!

Wakacje kredytowe 2024

Pomagamy osobom, które mają trudność ze spłatą kredytu hipotecznego i przedłużamy wakacje kredytowe na 2024 r. Już od 1 maja kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę swoich rat na 4 miesiące bez dodatkowych odsetek, w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca oraz miesiąca w każdym z kolejnych kwartałów. Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których kredyt nie przekracza 1,2 mln zł oraz ponoszą wydatki związane z kredytem w wysokości przekraczającej 30% dochodów lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci. Zmieniamy również przesłanki do uzyskania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, po to aby mogło z niego skorzystać jeszcze więcej osób - zwiększamy kwotę dochodu uprawniającą do uzyskania wsparcia, wydłużamy także okres jego udzielania. To ostatnie rozwiązanie jest również dla kredytobiorców posiadających kredyty walutowe – powiedział minister finansów Andrzej Domański.