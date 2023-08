Walczył pod Monte Cassino, spoczął w Koszalinie. Nowy pomnik dla bohatera Piotr Polechoński

Nowy pomnik sfinansowany przez społeczną zbiórkę (z lewej). Tak wyglądał grób Ryszarda Dunajewskiego zanim stanął tutaj nowy pomnik (z prawej). SHR GRYF Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Weteran spod Monte Cassino, po wojnie został we Włoszech. W 1965 roku przyjechał do Koszalina i zginął w wypadku. Jego pomnik nagrobkowy na koszalińskim cmentarzu do niedawna był zaniedbany i wymagał pilnej wymiany. To się już zmieniło – zadbali o to historyczni rekonstruktorzy.