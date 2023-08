Warsztaty i koncert na koniec wakacji w Koszalinie

Warsztaty w Zagrodzie Jamneńskiej to gratka dla tych, którzy lubią prace manualne, lubią zrobić coś z niczego, a przy okazji chcą nauczyć się czegoś nowego.

W sobotę 2 września w godzinach 10.30-12.30 odbędą się warsztaty z filcowania wełny owczej. Uczestnicy wykonywać będą z tego materiału, co tylko przyjdzie im do głowy, a wśród propozycji znaleźć można ozdoby, ubrania (rękawiczki, szaliki), czy etui na telefon. Do tego będzie można sprawdzić się choćby w bezklejowym osadzaniu kamieni. Zapisy na warsztaty w Zagrodzie Jamno przyjmowane są pod numerem telefonu 94-341-65-87.

W Filharmonii Koszalińskiej pożegnają lato w sobotę 2 września o godzinie 18.00. Wtedy to odbędzie się koncert klasyczny pod nazwą Pożegnanie lata. Wśród wykonawców znaleźli się sopranistka Joanna Tylkowska-Drożdż, czy dyrygent Jakub Chrenowicz. Wydarzenie poprowadzi Andrzej Zborowski. Bilety w cenie 8 i 10 złotych.