Wąskotorówka w Koszalinie się nie zatrzymuje. Feryjne atrakcje i dalsze remonty

Pociągi w najbliższy weekend oraz w dniu 26 stycznia prowadzone będą trakcją spalinową, natomiast w dniach 27-28 stycznia wagony pociągnie "Zosia" - lokomotywa parowa Px48-3901. Tradycyjnie w Rosnowie będzie rozpalone ognisko oraz udostępnione zostaną miejsca na piknik.

Bilety na przejazd Koszalińską Koleją Wąskotorową można nabyć w kasie biletowej przed odjazdem w budynku dworca Koszalin Wąskotorowy przy ul. Kolejowej 4, na pokładzie pociągu lub poprzez portal e-podróżnik. Istnieje również opcja przejazdów grupowych, z wcześniejszą rezerwacją miejsc pod numerem telefonu 601-154-937 lub drogą mailową: [email protected].

Bilet normalny w jedną stronę (Koszalin-Rosnowo) kosztuje 30 złotych, przy czym obowiązują ulgi ustawowe.

Przechodząc do planów związanych z remontami infrastruktury i taboru, to niedawno Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej otrzymało w ramach darowizny elementy do montażu szyn, które zostaną wykorzystane do remontu kolejnych odcinków torowisk w 2024 roku.