Więcej zaszczepionych przeciwko grypie, ale i więcej chorych

Podobne objawy dają różne choroby — grypa, przeziębienie czy covid, który nie zniknął jedynie nieco zmutował. W lekarskich statystykach wszystkie te choroby "wpadają" do jednego worka. W całym 2022 roku według statystyk koszalińskiej Polikliniki blisko 2800 pacjentów z tego typu objawami trafiło do lekarzy rodzinnych, w tym to już blisko 5800, a sezon zachorowań się dopiero zaczyna.

Specjaliści apelują: szczepmy się przeciw grypie. Dawka szczepionki zaczyna nas chronić już po dwóch tygodniach. Szczepionka nie daje nam gwarancji, że nie zachorujemy, ale w przypadku zachorowania sprawi, że przez grypę przejdziemy łagodniej, bez komplikacji.

W wyniku choroby może dojść do ciężkich powikłań – zapalenia płuc i oskrzeli, ucha środkowego, mięśnia sercowego i osierdzia czy zaostrzenia przebiegu chorób przewlekłych, a w skrajnych przypadkach choroba kończy się śmiercią.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku.

Od tego sezonu grypowego seniorzy po 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie. Wszystkim osobom pomiędzy 18 a 65 rokiem życia przysługuje w 2023 roku 50% refundacji na szczepionkę przeciw grypie. By się zaszczepić, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego po receptę.