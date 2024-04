Wieczór w Filharmonii Koszalińskiej. Dwa koncerty, na których warto być Joanna Boroń

Szymon Morus to gwiazda piątkowego koncertu organizator

Czwartek i piątek w Filharmonii Koszalińskiej zapowiadają się interesująco. Nie macie wieczornych planów? Może to propozycje dla was? Pierwszy koncert to muzyczna opowieść z architekturą w tle, drugi poprowadzi Szymon Morus.