Wielkie porządki przed 1 listopada na cmentarzu w Koszalinie [ZDJĘCIA]

- Niestety, zdecydowana większość tych dziecięcych grobów jest zaniedbana, nikt tu nie przychodzi - przyznaje Agata Madalińska - Zając, kierownik Cmentarza Komunalnego w Koszalinie. - Ale nie likwidujemy ich. Co roku znajdują się wolontariusze, którzy chcą je uporządkować. W tym roku byli tu już Rycerze Kolumba, sportowcy. Ale wystosowaliśmy też apel do szkół o wsparcie i odpowiedziała na niego zaskakująco duża liczba szkół. Bardzo dziękujemy.

W poniedziałek kwartały z grobami dzieci sprzątali uczniowie szkoły w Boninie. W kolejnych dniach będą tu pracować uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, ponownie szkoła w Boninie, także uczniowie ze szkół specjalnych. - Dziękujemy, zapraszamy, do 1 listopada mamy jeszcze trochę czasu - dodaje pani kierownik. Przypomina, że w najbliższy weekend cmentarz będzie zamknięty dla ruchu kołowego w godzinach 6-14. W sobotę i w niedzielę będą porządkowane cmentarne alejki, a ciężki sprzęt będzie zabierał to, co zostanie po sprzątaniu grobów.

Tymczasem odwiedzający groby informują, że brakuje wody na cmentarzu. - Może akurat była miejscowa awaria któregoś z kranów, bo na tę chwilę woda cały czas jest dostępna - odkręca przy nas kran przy głównej alei kierowniczka cmentarza. Ale przyznaje, jeśli pogoda się zmieni, a temperatura powietrza spadnie poniżej zera, woda rzeczywiście zostanie zakręcona.