Wolne wakaty w policji w całym kraju. Tak źle dawno nie było [WIDEO]

Nabór do zachodniopomorskiej policji cały czas trwa. - W tym roku w naszym garnizonie przyjęliśmy do służby 91 policjantów, a kolejne przyjęcia już są w najbliższych planach. Aktualnie szukamy 613 funkcjonariuszy - zdradza podinsp. Alicja Śledziona, rzecznik KWP w Szczecinie. - Do tej pory w tym roku wpłynęło 250 podań. Nie każdy się jednak nadaje. Najczęściej przyczyną nieprzyjęcia kandydata do służby są stwierdzane przez komisję lekarską problemy zdrowotne.

Garnizon zachodniopomorskiej Policji to 4914 policyjnych etatów.

- Od 1 maja mamy kilka przyjęć do służby i liczba wakatów w naszej komendzie spadnie tym samym do 13 - mówi starszy aspirant Anna Matys, rzeczniczka szczecineckiej policji. Etatowo pełna obsada KPP w Szczecinku to 151 osób.

Również 13 wakatów czeka na chętnych w koszalińskiej komendzie. Izabela Sreberska, oficer prasowy koszalińskiej komendy, mówi, że zależy im by dotrzeć szczególnie do młodych ludzi, którzy dopiero zastanawiają się co zrobić ze swoim zawodowym życiem. Dlatego odwiedzają szkoły, targi edukacyjne i pracy: - Tłumaczymy, że praca w policji to praca z perspektywami. To jeden z nielicznych zawodów z gwarancją zatrudnienia. Do tego po 25 latach pracy funkcjonariusze mogą odejść na emeryturę. Wynagrodzenie dla początkujących policjantów jest na bardzo fajnym poziomie.