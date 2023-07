Wsparcie dla seniorów z Województwa Zachodniopomorskiego. Bo osoby starsze muszą czuć się potrzebne

Umowy zostały wręczone w Szczecinie i Koszalinie. Chodzi o pieniądze z dwóch rządowych programów pomocowych - Opieka 75 plus oraz Korpus Wsparcia Seniorów. Tegoroczna dofinansowanie w ramach tych dwóch programów dla całego województwa to 3,1 mln zł.

- Bardzo się cieszę, że miasto po raz kolejny skorzystało z tego programu - mówi Piotr Feliński, burmistrz Świdwina. - Korzystamy zarówno z Opieki 75 plus, Korpusu Wsparcia, jak i z programu Senior plus. W naszym mieście prężnie działa Klub Seniora. To ważna grupa społeczna. W przypadku małych miejscowości, jak nasza, to grupa, która się niestety powiększa, bo młodzi ludzie wyjeżdżają do dużych miast. Osoby starsze zostają same, przestają się czuć potrzebne. Trzeba im pomóc, wesprzeć ich. Programy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez tę instytucję można uzyskać dostęp do specjalistów czy opiekunów. Dobrym pomysłem była inwestycja w opaski bezpieczeństwa, pomagające zlokalizować seniora i wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia. Mieliśmy taki przypadek - jeden z seniorów zaginął, a dzięki opasce udało się go odnaleźć - dodaje Feliński.