Wspinaczka na wieżę, albo dzień w Arboretum. Leśnicy zapraszają na spacer

Ciekawą propozycję przygotowali leśnicy z Nadleśnictwa Manowo. To jedyna w roku możliwość wejścia na wieżę przeciwpożarową i podziwianie panoramy lasu z wysokości 45 metrów. Spotkanie rozpocznie się na parkingu przy wieży w leśnictwie Zacisze w sobotę o godz. 11.30. - Pokażemy Wam kawałek lasu, nazwiemy elementy przyrody, porozmawiamy o problemach po wichurze, a główna atrakcja to oczywiście możliwość wejścia na wieżę – zapowiadają leśnicy. Lokalizację podpowiedziało im Stowarzyszenie K.S.R. „Roweria", które w manowskich lasach planuje zorganizować rajd. Rowerzyści z Koszalina mogą wybrać się do Nadleśnictwa Manowo z Rowerią - zbiórka o godzinie 10 na placu przed amfiteatrem. Łączny dystans wycieczki to ok. 50 km. Na rajd obowiązują zgłoszenia mailowe (roweria_koszalin@onet.pl).

Na przyjemny spacer zapraszają też leśnicy z Nadleśnictwa Karnieszewice. - W sobotę, 26 marca, o godz. 10 zapraszam wszystkich chętnych do Ogrodu Botanicznego „Arboretum Karnieszewice”. Podczas wspólnego spaceru porozmawiamy o lesie. Postaram się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania, związane z gospodarka leśną i ochroną przyrody – zaprasza Tadeusz Lewandowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice.