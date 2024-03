Wyborczy piątek w Koszalinie: Koalicja Obywatelska z listami i dodatkowym wsparciem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na pierwszej z konferencji przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej poinformowali o zarejestrowaniu już wszystkich list kandydatów na radnych. Przypomnijmy, w okręgu nr 1 na liście są m. in. Tomasz Sobieraj, zarazem kandydat KO na prezydenta miasta oraz Dorota Chałat. W okręgu nr 2 kandydować będą Artur Wezgraj i Jakub Kowalik, w okręgu nr 3 Barbara Grygorcewicz i Tomasz Bernacki, a w okręgu nr 4 Sebastian Tałaj i Krystyna Kościńska.

Na kolejnej konferencji KO, dwie godziny później, pojawiła się posłanka Klaudia Jachira z Zielonych, aktywistka, która poinformowała, że wspiera Tomasza Sobieraja w wyborach prezydenckich. Zieloni będą też mieli swoją kandydatkę w wyborach do koszalińskiej Radny Miejskiej Katarzynę Paprocką, która będzie kandydowała z list Koalicji. - Ostatnie 8 lat to Polska nie zielona, ale brunatna, a koszmar nie ominął też przyrody, również Koszalina. Zmienimy to, a standardy ochrony naszej przyrody będą wreszcie bezwzględnie przestrzegane - zapewnili wspólnie Sobieraj, Jachira i Paprocka.