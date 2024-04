Wybory samorządowe 2024. Sprawdź, jacy kandydaci startują do rad powiatu (woj. zachodniopomorskie)

Wyborcy oddadzą przeważnie cztery głosy, wybiorą ponad 46 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy

Kandydaci do rady powiatu łobeskiego

Kandydaci do rady powiatu wałeckiego

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Oto wszyscy kandydaci do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, zapoznaj się z pełną listą osób, które powalczą…

Kandydaci do rady powiatu świdwińskiego

Kandydaci do rady powiatu szczecineckiego

Kandydaci do rady powiatu stargardzkiego

Kandydaci do rady powiatu sławieńskiego

Kandydaci do rady powiatu pyrzyckiego

Kandydaci do rady powiatu polickiego

Kandydaci do rady powiatu myśliborskiego

Kandydaci do rady powiatu koszalińskiego

Kandydaci do rady powiatu kołobrzeskiego

Kandydaci do rady powiatu kamieńskiego

Kandydaci do rady powiatu gryfińskiego

Kandydaci do rady powiatu gryfickiego

Kandydaci do rady powiatu goleniowskiego

Kandydaci do rady powiatu drawskiego

Kandydaci do rady powiatu choszczeńskiego

Kandydaci do rady powiatu białogardzkiego

Kandydatem do rady powiatu może zostać każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, posiada prawo wybierania do tej rady powiatu i stale zamieszkuje na obszarze tego powiatu. Liczba radnych w danym powiecie zależy od liczby jego mieszkańców. Minimalnie może to być 15 radnych, zaś maksymalnie 29. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.