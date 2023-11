"Wybrzeże Kości Słoniowej" zabrzmiało w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie z muzykami Ten Dollars [ZDJĘCIA, WIDEO] Mariusz Rodziewicz

To był rockowy wieczór pełen historii sprzed ponad 30 lat. Muzycy z koszalińskiego zespołu Ten Dollars po trzech dekadach od rozpadu wrócili na scenę. Nawet jeśli to powrót na chwilę, to tym razem ich muzyka zostanie z nami na dłużej. A to za sprawą płyty CD z archiwalnymi nagraniami grupy.