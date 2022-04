Wygrane Kotwicy i Żaka na koniec sezonu zasadniczego [ZDJĘCIA]

Sensation Kotwica Kołobrzeg była pewna trzeciej lokaty przed ostatnią serią. Do wyrównania miała jednak rachunki z GKS Tychy, za wyjazdową porażkę 88:97 w pierwszym występie w 2022 r. Udało się to podopiecznym Rafała Franka w pełni. Kotwica rozbiła tyszan 77:47. Gospodarze do przerwy zdobyli dwa razy więcej punktów niż goście (42:21) i spokojnie kontrolowali spotkanie po zmianie stron.

Do gry wrócił po kontuzji Remon Nelson, co jest dobrym znakiem przed zbliżającą się fazą play-off. Kotwicę czeka w 1. rundzie rywalizacja z WKK Wrocław (do 3 wygranych), który zajął 6. miejsce. Dwa pierwsze mecze odbędą się w Kołobrzegu 19 i 20 bm. Trzecie i ewentualne czwarte spotkanie we Wrocławiu (23-24.4), a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to rozstrzygnie piąty mecz, 27 bm. w Kołobrzegu.

Sensation Kotwica Kołobrzeg - GKS Tychy 77:47 (19:10, 23:11, 18:19, 17:7)

Kotwica: Długosz 13 (1x3, 3 zb.), Pieloch 11 (2x3, 5 zb.), Kurpisz 9 (1x3, 6 zb.), Kutta 5 (1x3, 6 as., 4 zb.), Śmigielski 3 (5 as., 3 zb.) - Itrich 11 (7 zb.), Jakubiak 11 (3x3), Nelson 6 (2x3, 3 as., 3 str.), Kowalenko 5 (8 zb.), Wieczorek 3 (1x3, 4 as., 4 zb.), Kolasiński 0.

GKS: Wieloch 7 (1x3, 3 zb., 3 prze.), Koperski 6 (3 zb.), Mąkowski 6 (1x3, 5 zb.), Krajewski 5 (8 zb.), Diduszko 2 - Stankowski 8 (2x3, 4 zb., 3 as., 3 prze.), Tyszka 5 (1x3, 9 zb.), Nowak 4, Chodukiewicz 2 (4 zb.), Ziaja 2, Danielak 0.