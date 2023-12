Wymiana wodomierzy w Koszalinie. Czy mieszkańcy muszą płacić? Krzysztof Marczyk

Wymiana wodomierzy w Koszalinie. Przepisy mówią jasno - trzeba płacić archiwum

Niedawno informowaliśmy o wymianie wodomierzy na terenie Spółdzielni Nasz Dom w Koszalinie. Nie wszystkim mieszkańcom spodobało się to, że muszą dopłacać do tej procedury. Jak to wygląda w innych koszalińskich spółdzielniach?