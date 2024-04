Wysoka porażka Żaka Koszalin na zakończenie sezonu [ZDJĘCIA]

Koszykarze ze Starogardu zakończyli sezon zasadniczy na 6. miejscu (22 wygrane i 12 porażek). Żak na dwunastym (bilans 14-20), podobnie jak w swoim debiutanckim sezonie w I lidze 2021/22. Najlepsze jak dotąd dla koszalińskiego klubu były rozgrywki 2022/23, zakończone na 10. miejscu, z bilansem po 17 wygranych i porażek.

Żak Koszalin - SKS Fulimpex Starogard Gdański 78:102 (13:37, 20:23, 27:25, 18:17)

Żak: Tomaszewski 20 (1x3, 3 as.), Krajewski 14 (1x3, 10 zb.), Rosiński 11 (2 bl.), Pawlak 10 (2x3, 3 as.), Skiba 3 (1x3, 7 as., 3 str.) - Janus 8 (4 zb., 3 as.), Rajewicz 8 (1x3, 3 prze.), Droździel 4 (2 bl.), Życzkowski 4, Osipik 0 (4 str.), Szewczyk 0 (3 prze.).

SKS: Lis 13, Czerlonko 12 (5 zb., 5 as.), Majewski 12 (2x3), Kordalski 11 (1x3, 9 as., 6 zb., 5 prze., 6 str.), Parzeński 11 (1x3, 3 zb.) - Didier-Urbaniak 12 (1x3), Janiak 12 (1x3, 6 zb., 5 as., 3 prze., 4 str.), Kurpisz 12 (13 zb.), Nowak 4, Wiśniewski 3 (1x3), Kloska 0.