Wystawa plakatów teatralnych z okazji 70-lecia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Najstarszy plakat, jaki można zobaczyć na wystawie, pochodzi z roku 1956, najnowszy – z 2023.

Wystawa w Galerii MPS to naprawdę wyjątkowa okazja do prześledzenia historii koszalińskiego teatru oczami artystów tworzących małe dzieła, jakimi są plakaty zapowiadające premiery. Choć trudno w to uwierzyć, prezentowany na wystawie w Galerii MPS wybór plakatów teatralnych BTD jest pierwszą tego typu ekspozycją.