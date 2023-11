Wyszedł z klubu i nie wrócił. Policja w Kołobrzegu szuka Sebastiana Jakubczaka Krzysztof Marczyk

W nocy z 10 na 11 listopada z kołobrzeskiego klubu Underground wyszedł Sebastian Jakubczak. Do tej pory nie wrócił do domu. Szuka go rodzina, przyjaciele i policja.