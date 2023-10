Za dużo azotanów w wodzie w części gminy Rąbino. Sanepid godzi się na odstępstwo od normy

Wynika z niego, że w wodzie pitnej stwierdzono przekroczenia normy zawartości azotanów. Wynoszą one 50 mg na litr wody, w próbce pobranej 20 września stwierdzono 82 mg/l. - Wcześniej musiało być podobne, bo już 15 września sanepid w Świdwinie wydał decyzję udzielającej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotanów podnosząc pułap do 90 mg/l – nasz rozmówca dodaje, że sytuacja musiała trwać znacznie wcześniej, bo RWiK zlecił sporządzenie ekspertyzy i dostarczył ją sanepidowi.

O sprawie poinformowali nas mieszkańcy Dąbrowy Białogardzkiej, niewielkiej wsi w gminie Rąbino (powiat świdwiński). Tu znajduje się ujęcie wody zasilające także pobliskie wsie Rola, Modrzewiec, Nielep, Kłodzino i Dołganów. - Ostatnio do informacji mieszkańców na stronie gminy zostało umieszczone pismo Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie odnośnie zanieczyszczenia wody – alarmuje mieszkaniec proszący o zachowanie anonimowości.

- Wrześniowa informacja gminy jest pierwszą, jaką poznaliśmy. Wszyscy uważają, że problemu nie ma, zwiększono limit i wszystko jest w porządku, ludzie mogą pić taką wodę. A z tej samej decyzji sanepidu wynika, że nie zaleca się używać takiej wody do przygotowania posiłków dla noworodków, niemowląt, dzieci do lat trzech i kobiet w ciąży. Sanepid zgodził na odstępstwo od normy na 3 lata, do września 2026 roku.

To budzi zrozumiałe obawy mieszkańców. - Mam małe dziecko, wielu sąsiadów także, ciąże też przecież się zdarzają – mówi mieszkaniec Dąbrowy. - Opowieści, że nie jest to szkodliwe mnie nie przekonują, skutki zdrowotne możemy odczuć po wielu latach. Jeżeli zgoda na przekraczanie norm jest wydana na wiele lat to w tym czasie mamy kupować wodę butelkową w sklepie? Wodę z „wodociągów” mamy jedną z droższych w Polsce i teraz jest w dodatku zanieczyszczona.