Zachodniopomorska KAS zabezpieczyła nielegalny alkohol o nazwie „Duch Puszczy” [ZDJĘCIA]

Zabezpieczyli: 27 l alkoholu o nazwie „Duch Puszczy” i 270 l zacieru do jego produkcji. Dodatkowo zatrzymali sprzęt wykorzystywany do nielegalnej produkcji alkoholu, butelki, etykietki z nazwą „Duch Puszczy” i nakrętki do butelek. Towar zabezpieczono jako dowód w sprawie. W działaniach wspierali również funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Sprawą zajmie się teraz komórka dochodzeniowo śledcza Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Jeśli wytwarzany alkohol jest znacznej wartości, osoba go produkująca może zostać również ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Natomiast uczynienie stałego źródła dochodu z domowego wytwarzania alkoholu etylowego grozi jeszcze surowszą karą - pozbawieniem wolności do trzech lat.

KAS przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku.