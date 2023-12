Zachodniopomorskie: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Zgodnie z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem drugiego stopnia, w niedzielę od godz. 21.00 silniej powieje w powiatach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego.

Jak podali synoptycy, prognozuje się tam wystąpienie wiatru zachodniego o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 100 km/h. Alert obowiązuje do poniedziałku, do godz. 21.00, i to tego dnia, jak wskazano w ostrzeżeniu, wystąpią te najsilniejsze porywy wiatru.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Dla pozostałych powiatów w Zachodniopomorskiem, IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który obowiązywać będzie od godz. 23.00 w niedzielę do godz. 14 w poniedziałek.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, z zachodu" – podali synoptycy, określając prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 proc.