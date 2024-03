Zaczyna się wreszcie remont zabytkowej szkoły w Koszalinie. A w jej obecnej siedzibie mają powstać mieszkania komunalne [ZDJECIA]

O tej inwestycji słychać było już kilka lat temu. Wciąż jednak nie było pieniędzy. Teraz są, przetarg został rozstrzygnięty, a w przyszłym tygodniu ekipa budowlańców wejdzie już na teren placówki i zacznie ją naprawiać. Roboty jest mnóstwo.

- Oczywiście spodziewamy się niespodzianek, jak to zwykle bywa w takich starych obiektach, ale mimo wszystko jestem dobrej myśli i wierzę, że zrobimy wszystko na czas - skomentował Damian Lipigórski-Reichel, szef firmy Reichbau, która wygrała przetarg. Za 9,2 miliona złotych przeprowadzi generalny remont obiektu, łącznie z wymianą wszystkich instalacji.

- Muszę dodać, że to będzie wręcz szkoła marzeń dla dzieci z niepełnosprawnościami, dla dzieci w spektrum autyzmu - mówi Wojciech Rzemieniewski, dyrektor ZS 12. - To przecież my zaprojektowaliśmy tu dosłownie wszystko. Owszem, architekt to wyrysował nam technicznie na dokumentach, ale to my, nasza szkoła, zaplanowała tu każdy szczegół, tak, by dzieci miały tu jak należy. W naszej siedzibie na ulicy Połczyńskiej zaczynamy się już nie mieścić. I powiedzmy szczerze, tam już nie powinniśmy być.