Żak Koszalin rozbił HydroTrucka Radom [ZDJĘCIA]

Najskuteczniejszym zawodnikiem Żaka był w środę Pawlak, który zdobył 20 pkt (6/13 z gry, 6/8 za 1). Miał też 6 strat, najwięcej w zespole. O punkt mniej uzyskał Kondrat, który trafił aż 9 z 12 rzutów z gry. Do poprawki ma wolne (0/4). Marcin Tomaszewski do 15 pkt (6/11 z gry) dołożył po 7 asyst i zbiórek. Dwóch zbiórek do double-double zabrakło Rosińskiemu.

Żak Koszalin - HydroTruck Radom 98:73 (20:20, 23:18, 26:11, 29:24)

Żak: Pawlak 20 (2x3, 4 as., 6 str.), Tomaszewski 15 (1x3, 7 as., 7 zb., 3 str.), Rosiński 10 (8 zb.), Krajewski 7 (6 zb.), Skiba 6 (2x3) - Kondrat 19 (1x3, 5 zb.), Rajewicz 12 (1x3, 6 as.), Itrich 5 (7 zb.), Szewczyk 3 (1x3), Droździel 1, Janus 0, Osipik 0.

HydroTruck: Ciechociński 14 (1x3, 7 zb., 3 as., 3 prze.), Williams 10 (7 as., 3 zb., 4 str.), Formella 5 (4 zb., 3 str.), Sowa 5 (3 zb.), Laihonen 3 (7 zb., 4 as.) - Szymański 12 (1x3), Wall 11 (3x3, 4 zb.), Zalewski 9 (1x3, 3 as.), Krzych 2, Sadowski 2 (3 zb.).

Wyniki innych meczów 4. kolejki:

SKS Fulimpex Starogard Gdański - Polonia Warszawa 78:76 (16:21, 26:18, 19:18, 17:19),

GKS Tychy - Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 99:94 (28:30, 20:21, 28:20, 23:23),

Miasto Szkła Krosno - WKK Active Hotel Wrocław 95:85 (24:23, 24:23, 28:15, 19:24),

AZS AGH Kraków - Weegree AZS Politechnika Opolska 68:88 (19:23, 27:20, 12:23, 10:22),

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Decka Pelplin 95:90 (19:18, 26:24, 14:18, 21:20, d. 15:10),

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Enea Basket Poznań 66:63 (19:18, 20:19, 11:15, 16:11),

AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice - Niedźwiadki Chemart Przemyśl 74:90 (18:22, 23:22, 17:33, 16:13),

Śląsk II Wrocław - Sensation Kotwica Kołobrzeg przeł. na 6.12.

W sobotę (14.10) Żak zagra na wyjeździe z Weegree AZS Politechniką Opolską. Do rywalizacji powróci Sensation Kotwica Kołobrzeg, która w tym samym dniu o godz. 16.00 podejmie będący bez zwycięstwa AZS AGH Kraków.