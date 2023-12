Zatańczyli dla Weroniki. Charytatywna lekcja tańca [WIDEO] oprac. KG

Jak co roku, w wieczór poprzedzający szczecinecki Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego odbyła się Charytatywna lekcja tańca. To wieloletnia inicjatywa Katarzyny Balon mająca na celu wsparcie osób zmagających się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi. W tym roku w zamian za datki do puszek wszyscy zatańczyli pod okiem szefowej KTT Aida dla Weroniki - 23-letniej szczecinecczanki, która pół roku temu m.in. przeszła udar oraz skomplikowaną operację usunięcia naczyniaka jamistego pnia mózgu.