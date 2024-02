Zdolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w sądzie w Koszalinie [ZDJĘCIA]

- To było zadanie w ramach edukacyjnego projektu, który ma na celu przybliżenie młodym osobom zasady prawne i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - tłumaczy Wojciech Kraszewski, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w SP3. - Kto wie, może dzięki takim lekcjom ktoś z naszej szkoły odnajdzie w sobie powołanie i zostanie prawdziwym sędzią, adwokatem, prokuratorem? - zastanawia się.

Uczniowie, wraz z nauczycielami - Wojciechem Kraszewskim i Grażyną Myszko - odwiedzili Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Koszalinie.

- To była nie tylko okazja do praktycznego poznania pracy sądu, ale także doskonałe narzędzie do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i argumentacji uczniów. Przed rozpoczęciem symulacji zostały im przydzielone odpowiednie role - słyszymy od wychowawców.