Zmiana w Kotwicy Kołobrzeg. Ryszard Tarasiewicz za Macieja Bartoszka

Plasujący się na 3. miejscu (barażowym) w tabeli II ligi, piłkarze z Kołobrzegu przegrali we wtorek 1:2 u siebie z Zagłębiem II Lubin i był to ich szósty z rzędu mecz bez kompletu punktów. Wyniki zespołu spowodowały zmianę na stanowisku trenera. Klub poinformował o rozstaniu z Maciejem Bartoszkiem, który pracował w Kotwicy od kwietnia ub.r., gdy zastąpił Marcina Płuskę.

Dziś kołobrzeski klub ogłosił następcę M. Bartoszka. Został nim były piłkarz reprezentacji Polski i trener klubów ekstraklasy, Ryszard Tarasiewicz. 61-letni szkoleniowiec jako piłkarz wystąpił w 58 meczach reprezentacji Polski i zdobył 9 goli. Na koncie ma występ w finałach mistrzostw świata w 1986 r. w Meksyku. Tarasiewicz to jedna z legend Śląska Wrocław, którego jest wychowankiem. W Polsce nie grał dla innego klubu. Od sezonu 1989/90 rozpoczął karierę zagraniczną. Grał w szwajcarskim Neuchatel Xamax, francuskich AS Nancy i Besancon RC oraz w norweskim Sarpsborg FK.

Karierę trenerską R. Tarasiewicz rozpoczynał w Śląsku Wrocław w 2004 r. Następnie pracował w Jagiellonii Białystok, ponownie w Śląsku (awans do ekstraklasy w 2008 r. i w kolejnym sezonie Puchar Ekstraklasy), ŁKS Łódź, Pogoni Szczecin (awans do ekstraklasy), Zawiszy Bydgoszcz (awans do ekstraklasy i Puchar Polski), Koronie Kielce, Miedzi Legnicę, GKS Tychy i Arce Gdynia.